Munster Haut-Rhin EUR Le stage Voir Clair s’adresse à tous : en prévention, pour ceux qui ont une bonne vue et souhaite la préserver, ou en amélioration pour ceux dont l’acuité visuelle est altérée. Le stage Voir Clair vous propose une approche holistique douce, pour garder ou retrouver une bonne vision, mais aussi pour voir plus clair en vous et dans votre vie. Programme du stage : Relaxation, YOGA DES YEUX (détente oculaire, gym douce pour les yeux, respiration, visualisation), posture, soins naturels pour

Découvrez tous les bienfaits du YOGA DES YEUX Un autre regard sur vos yeux et leur santé ! +33 3 89 77 75 00

les yeux (eaux florales…), alimentation pour les yeux, compréhension de la symbolique des problèmes de vue… Munster

