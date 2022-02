Stage Vjing Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Du lundi 28 février 2022 au vendredi 04 mars 2022

de 14h00 à 17h00

Le sigle VJ est la contraction du mot latin « video » (je vois) et de l’anglais jockey. Cela s’inspire directement du sigle DJ, qui est quant à lui propre à la musique. Le sigle se décline sous plusieurs formes : VJer (verbe), faire du vjing (créer de l’animation visuelle). Durant ce stage les jeunes de plus de 12 ans pourront s’initier de 14h à 17h au VJing qui se caractérise par la création ou la manipulation d’images en temps réel au moyen d’un dispositif technologique, face à un public et en combinaison avec de la musique. Au programme : éducation aux images, utilisation de logiciel de montage et projection en live. Les participant.es peuvent apporter des images, vidéos ou dessins à utiliser dans leur réalisation. Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017 Contact : 0142297879 calajonquiere@actisce.org Date complète :

