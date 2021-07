STAGE VITROLLYWOOD : Tous unis contre le racisme (Equipe Vatos Locos Vidéo) cinéma les lumières, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Vitrolles.

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à cinéma les lumières

Du 12 au 16 juillet, nous encadrons un stage d’initiation à la réalisation audiovisuelle s’articulant autour de la thématique du racisme et de la discrimination. Le groupe composé d’une douzaine de participants ( âgés entre 12 et 18 ans ) réalise collectivement la parodie du film « _Wonder_ », une oeuvre américaine qui traite de l’insertion au collège d’un enfant né avec une malformation au visage. Au cours de ce stage, les participants bénéficient d’une sensibilisation thématique et d’une initiation aux outils audiovisuels (sensibilisation au cinéma, introduction aux techniques d’écriture et de mise en scène, prise en main du matériel de prise de vue et de son). La production réalisée par les participants sera présentée publiquement lors de la cérémonie de clôture du festival en octobre, puis diffusée plus largement sur internet. En savoir plus sur « _Wonder_ »: [_Wonder_](https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232132.html)

Sur inscription

cinéma les lumières arcade de citeaux, vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T18:00:00