Stage vitrail bi-mensuel SAG VITRAIL Vernon, mercredi 17 avril 2024.

Stage vitrail bi-mensuel SAG VITRAIL Vernon Eure

Le Mercredi matin de 9H à 13h00 réaliser un projet personnel (selon accord préalable) un médaillon en vitrail, un miroir décoré, un objet en 3D ( type photophore)

Stage de 32H de 8x4h

Tarif 480 € soit 120€/mois

Ouverture du stage si mini 3 inscrits max 5 pers

Dates 20 Mars, 03 et 17 Avril, 15 et 29 Mai, 12 et 26 Juin, 10 Juillet

Pour tout renseignement Sabine, SAG Vitrail, 06 60 22 84 32

Réservation obligatoire minimum 15 jours avant le début du stage

Début : 2024-04-17 09:00:00

fin : 2024-04-17 13:00:00

SAG VITRAIL 32 Rue Yvelin

Vernon 27200 Eure Normandie ateliersagvitrail@gmail.com

