Stage violoncelle et yoga !, 18 février 2023, .

Le samedi 18 février 2023

de 14h00 à 19h00

. payant

50 euros

Violoncellistes de tout niveau : approfondissez votre pratique de l’instrument par le prisme du corps et de la posture.

Ce stage a été pensé pour tenter de proposer des solutions aux problématiques suivantes :

– douleurs dues à la pratique instrumentale

– blocage de la respiration pendant le jeu

– difficultés techniques spécifiques

– stress handicapant le jeu instrumental (mains qui tremblent ou moites, blocages techniques dus au stress…)

et pour celles et ceux qui souhaiteraient :

– découvrir les exercices/étirements spécifiques pré ou post travail de l’instrument

– résoudre des problèmes techniques à l’aide d’exercices appropriés et ciblés, tout en considérant le geste corporel et l’implication du corps

– s’initier à la pratique du yoga Iyengar, très complémentaire avec la pratique de l’instrument : ouverture de la poitrine, étirements de la colonne, alignement, posture assise, etc

Déroulé du stage “Yoga et violoncelle” :

1/ Séance d’1h30 de yoga Iyengar avec Magali Duclos : échauffements, étirements, focus sur les exercices qui permettent de se mettre dans les bonnes conditions pour le travail de l’instrument

2/ 1h30 de travail au violoncelle avec le Duo Brady autour de la question de la posture et du corps dans le travail. Chacun-e est invité-e à amener le morceau de son choix (classique ou non) et le projecteur sera mis sur la manière dont le geste corporel peut s’assouplir, et ou le geste juste peut aider à régler des problèmes techniques.

3/ 30 min pause et collation

4/ Suite et fin du travail de la posture et des morceaux au violoncelle

5/ Étirements et relaxation avec Magali Duclos

Le Duo Brady

Le Duo Brady, duo de violoncelles né il y a dix ans, évolue aux confins de la musique de chambre et du jazz.

La musique de Michèle Pierre et Paul Colomb, issus respectivement du CNSM de Paris et de l’HEMU de Lausanne, est empreinte de leur culture classique et chambriste mais elle est également instillée par d’autres influences due à leurs parcours éclectiques (école de Jazz havraise JUPO, master classes Vincent Segal, Richard Galliano, cours de musique orientales, classes de jazz à Nantes, etc).

L’utilisation du violoncelle sans ajout d’autres instruments induit une liberté d’expression fructueuse et une grande exploration sonore. En effet, ils écrivent et improvisent une musique qui s’inspire de ce qu’ils aiment : le jazz, la pop, la musique contemporaine, le rock… et tâchent d’exprimer toutes ces influences avec leur instrument. Tour à tour, le violoncelle devient contrebasse, guitare, oud, et même orchestre !

Forts de leurs expériences avec des groupes et des artistes de différents univers, du classique (Miroirs Etendus, Duo Solea) au jazz (Fred Pallem et le Sacre du Tympan, Fiona Monbet, quintette de Daniel Mille, Sandra Nkake et Ji Dru) en passant par le tango (Roberta Roman Trio, spectacle Jean-Louis Trintignant), Michèle Pierre et Paul Colomb sortent leur premier disque « Plaines » en 2020.

Michèle et Paul réalisent, en décembre 2020 – au coeur du deuxième confinement – le documentaire «Et le violoncelle dans tout ça?», recueil de témoignages de 12 violoncellistes qui se fait l’écho de tout le spectacle vivant.

Le documentaire a été très chaleureusement accueilli par la critique (Télérama, France Musique, Europe 1…).

Les deux musiciens ont écrit la musique de plusieurs pièces de théâtre dans lesquelles ils prennent également part à la mise en scène : « Encore combien d’étoiles ? », spectacle de la compagnie Amarante autour du thème de l’exil, et « Colère noire », présentant des textes de Brigitte Fontaine mis en scène par Gabriel Dufay.

Le duo organise depuis un an un festival convivial en plein air dans le cèlèbre « Passage Brady » parisien, dont ils tirent leur nom : « Passage Brady en Musique ».

Magali Duclos

