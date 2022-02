Stage Violon et Stage Vielle à Roue Le Poirier,Lentilly (69)

Le Poirier, Lentilly (69), le samedi 26 mars

**VIELLE A ROUE** Travail technique et musicalité en groupe sur un répertoire de musique traditionnelle. **VIOLON** Bien dans son corps, bien sur son violon ! Développement sonorité, liberté de jeu par la détente corporelle et des exercices techniques. Travail sur tous répertoires musicaux. Musiciens tous niveaux. Apprentissage à l’oreille ou sur partitions avant le stage. droles_doiseaux (arobase) yahoo.fr *source : événement [Stage Violon et Stage Vielle à Roue](https://agendatrad.org/e/33950) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

45

avec Clémence GUIFFRAY et Estelle Merciari

2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T17:00:00

