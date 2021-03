Stage – Vielle à roue La Grande Métairie | La Rochebeaucourt-et-Argentine, 9 août 2021-9 août 2021, La Rochebeaucourt-et-Argentine.

Stage – Vielle à roue

du lundi 9 août au jeudi 12 août à La Grande Métairie | La Rochebeaucourt-et-Argentine

Ouvert & malléable selon le niveau des participants Tous les niveaux sont les bienvenus du débutant au virtuose. * se munir d’enregistreur et/ou papier musique. Le stage sera conçu autour de “l’organologie orchestrale” de l’instrument. Les différents éléments : bourdons, cigales, chanterelles, sont étudiés séparément et simultanément pour aboutir a un jeu complet incluant ces divers éléments. ; – Les matinées sont consacrées a l’apprentissage des techniques de bases traditionnelles et actuelles… : rythmes, modes, expressions, ornementations, variations, toujours par des exemples… airs de danses et autres… – les rythmes : techniques et rythmes de base, empruntés à diverses traditions du monde. – les modes : ils sont au coeur du jeu de vielle. Ils seront étudiés à partir de mélodies et du travail du clavier. – Les après-midi sont proposées sous forme de répétition d’orchestre « La Manivelle joyeuse », à partir des airs abordés le matin, nous les mettrons en forme avec arrangements, orchestrations qui mettront en valeur les différentes manières de faire sonner l’instrument au sein d’une petite formation et selon les niveaux présents.

180€ (frais pédagogiques + utilisation du lieu)

Animé par Pascal Lefeuvre et Philippe Mousnier

La Grande Métairie | La Rochebeaucourt-et-Argentine 24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine



