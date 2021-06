Stage Vie-Beauté et expression artistique Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Vion.

Stage Vie-Beauté et expression artistique

du mardi 20 juillet au dimanche 25 juillet à Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire

Du 20 juillet 2021 au 25 juillet 2021 Avec Clarisse Despierres, professeur de la méhode Martenot et la participation de Fr Alain-Dominique c.s.j. « En faisant appel à l’imagination créatrice, qu’il s’agisse d’imaginer des lignes, des couleurs, des mouvements sonores ou des gestes d’expression plastique, on éveille l’une des plus enrichissantes facultés : l’une des joies les plus profondes, celle de créer. » Maurice Martenot 1979 La méthode Martenot : « Une pédagogie de l’épanouissement de la personne par l’art. Aider les êtres à se découvrir, afin que chacun ressente la joie profonde d’accéder à un plus être » . G Martenot « La voie de la beauté nous conduit à saisir le Tout dans le fragment, l’infini dans le fini, Dieu dans l’histoire de l’humanité. » Hans Urs Von Baltazar ### Apporter l’apaisement et le réconfort. L’idée globale repose sur la transmission des bases essentielles d’un art tout en favorisant le développement personnel de la personne et l’expression de la dynamique créatrice. Il s’agit de voir au-delà de ce que la nature veut bien nous montrer : la réalité émotionnelle, métaphysique, philosophique, spirituelle … Ce ne sont pas les résultats qui priment mais bien la joie de se sentir devenir libre et capable de créer. Ce sera beau parce que ce sera vrai. Programme du mardi 20 au Dimanche 25 juillet 2021 **Mardi** Découverte des lieux. S’ouvrir, s’immerger, se rencontrer 17h30 : Accueil-installation 19h30-20h30 : Dîner-service 20h30-21h30 : Visite du sanctuaire **Mercredi** Découverte du geste naturel, projection et contrôle de la dynamique créatrice – Le timbre du geste. La pression, le toucher : ressentir. L’espace. S’éveiller, observer, ressentir 9h00-10h30 : Cheminement de la semaine – Expérimentation dehors 10h30-12h30 : Exercices 1. Courbes, droites, valeurs 12h30-14h30 : Repas-service Regarder et croquer dans vos temps libres 14h30-17h30 : Ciel, terrain Les 4/5 noirs, carnet croquis 17h30-19h : Temps libre ou offices – messe 19h30-20h30 : Dîner-service 20h30-22h : Eléments philosophiques : l’admiration, la contemplation **Jeudi** Le mouvement de croissance dans la nature – Le timbre du toucher du pinceau. Mode des couleurs, un choix capable d’éveiller un état d’âme. Qualifier, choisir, composer, s’étonner 9h00-9h30 : Eléments philosophiques 9h30-12h30 : Exercices 1. L’arbre 2. Mise en place du dessin pour la peinture 12h30-14h30 : Repas-service Regarder et croquer dans vos temps libres 14h30-17h30 : 1. Nuanciers 2. Palette abstraite 17h30-19h : Temps libre ou offices – messe 19h30-20h30 : Dîner-service **Vendredi** Réalisation d’une peinture – Développement de la sensibilité de l’être. Oser, ordonner, lutter, persévérer 9h00-9h30 : Eléments philosophiques 9h30-12h30 : 1 ère couche peinture 12h30-14h30 : Repas-service Regarder et croquer dans vos temps libres 14h00-17h : 2 ème couche peinture 17h30-19h : Temps libre ou offices – messe 19h30-20h30 Dîner-service **Samedi** Savoir finir la peinture – Joie de créer : se révéler, s’accueillir – Devenir libre – Communion Humilité, diversité, émerveillement, fraternité 9h00-11h20 : Fin de la peinture 11h30 : Messe 12h30-14h30 : Repas-service Regarder et croquer dans vos temps libres 14h30-17h30 : Eléments philosophiques – Echanges – Préparation de l’exposition 19h30-20h30 : Dîner-service **Dimanche** Exposer, s’exposer – Action de Grâce Contempler, partager, témoigner 9h00-10h30 : Préparation exposition (suite) 11h00 : Messe et exposition (après la messe) 13h00-14h30 : Repas-service 14h30-15h30 : Partage et fin Prix spécial pour les prêtres et religieux. **Le but** Apprendre à voir, goûter, sentir, toucher et s’émerveiller en observant la beauté de la nature Oser accueillir et révéler la merveille que nous sommes en développant la créativité Profiter de la dynamique de groupe **En bref** Devenir plus vivants et plus incarnés en développant aussi son âme religieuse à travers l’expression artistique **Le travail** Observation de la nature Découverte de la pédagogie Martenot Dessin au fusain, craie Créer la palette de couleur Peinture à l’huile Échanges sur les divers travaux

Sur inscription

Art et développement personnel

Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T12:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T15:00:00