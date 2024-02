Stage vidéo pour les ados dans le 12e arrondissement, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au mercredi 21 février 2024 :

A partir de 12-17 ans. payant

Pendant ce stage, les jeunes écrivent, tournent et montent leur propre court-métrage de A à Z.

Les trois stagiaires sont invités à ramener de chez eux un objet « précieux », sur un plan sentimental. Objet peu signifiant pour les autres, l’objet précieux possède pour soi une valeur inestimable : souvenir d’un grand moment, d’une personne, d’une émotion, d’un temps passé, on ne le perdrait pour rien au monde.

Enquête autour de l’objet précieux, le court-métrage retrace son histoire, le rapport que le réalisateur entretient avec lui, déplie le souvenir et ouvre la mémoire. En suivant ce petit objet et les souvenirs qu’il emmène, on remonte le temps, on se souvient, on se raconte, on collectionne les souvenirs comme les cailloux du Petit Poucet, pour mettre au jour sa propre histoire.

Mon Objet précieux utilise les jeux d’images en stop-motion, la voix-off et/ou l’interview, la sonorisation, la musique, la photo-souvenir, et des plans vidéos qui mettent en scène l’objet précieux dans la ville.

Enfin, le montage, réalisé sur le logiciel FCPX, rassemblera ces différents éléments dans un petit film-puzzle dédié au souvenir.

Matériel à disposition : Caméra Canon 5DMIV, Objectifs Sigma Art & Canon, 3 stations de montage Apple FCPX.

Un stage animé par Avril Dunoyer.

7 rue Fabre d’Eglantine, 75012 PARIS

Métro Nation (sortie Dorian).

Contact : https://www.imagesetmots.co/post/stage-vidéo-mon-objet-précieux https://www.imagesetmots.co/post/stage-vidéo-mon-objet-précieux

