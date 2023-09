Stage vidéo les effets spéciaux et le stop motion avec l’Association Images et Mots Association images et mots – en appartement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage vidéo les effets spéciaux et le stop motion avec l’Association Images et Mots Association images et mots – en appartement Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au mercredi 25 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h00 à 16h30

.Public enfants adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Viens découvrir le tournage sur fond vert et la technique du stop-motion (12-15ans) avec l’Association Images et Mots pendant les vacances de la Toussaint. Pendant trois jours, viens expérimenter le tournage sur fond vert et le stop-motion pour tout comprendre sur les effets spéciaux au cinéma ! Crée tes propres plans, fabrique tes personnages et tes décors, bref montre-nous ton univers… tu repartiras avec tes plans. Objectifs : – Apprendre à tourner sur fond vert. Comprendre et expérimenter l’inscrustation sur fond vert au tournage et au montage

.– Créer des décors et / ou des personnages de stop-motion. Les animer en stop-motion. Créer un univers au montage pour parfaire ses plans.

– Travailler les arts-visuels. Exprimer son univers.

– Créer des effets surprenants et repartir avec !Prêt·e pour l’aventure ? Avec Inès Berdugo, monteuse et réalisatrice pour Arte. Spécialiste de l’animation en stop-motion. Association images et mots – en appartement 8 rue pétion 75011 Paris Contact : https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/313941-d-s-inscrire-aux-ateliers-ponctuels-d-i-m assoimagesetmots@gmail.com https://www.imagesetmots.co/stage-video-effets-speciaux-ados-paris

images et mots Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Association images et mots - en appartement Adresse 8 rue pétion Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Association images et mots - en appartement Paris latitude longitude 48.8585819904034,2.38174704014406

Association images et mots - en appartement Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/