Public enfants adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu'à 15 ans.

Viens découvrir le tournage sur fond vert et la technique du stop-motion (12-15ans) à l’Association Images et Mots en mai, juin et juillet. Pendant trois jours, viens expérimenter le tournage sur fond vert et le stop-motion pour tout comprendre sur les effets spéciaux au cinéma ! Crée tes propres plans, fabrique tes personnages et tes décors, bref montre-nous ton univers… tu repartiras avec tes plans. Objectifs : – Apprendre à tourner sur fond vert. Comprendre et expérimenter l’inscrustation sur fond vert au tournage et au montage

.– Créer des décors et / ou des personnages de stop-motion. Les animer en stop-motion. Créer un univers au montage pour parfaire ses plans.

– Travailler les arts-visuels. Exprimer son univers.

– Créer des effets surprenants et repartir avec !Prêt·e pour l’aventure ? Avec Inès Berdugo, monteuse et réalisatrice pour Arte. Spécialiste de l’animation en stop-motion. Association images et mots 13 allée arnaud beltrame 75003 Paris Contact : https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/306713-h-stage-decouverte-les-effets-speciaux-12-15ans assoimagesetmots@gmail.com https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/306713-h-stage-decouverte-les-effets-speciaux-12-15ans

