Stage vidéo jeunes « visite virtuelle de l’expo FICUS » Albi, 12 juin 2021-12 juin 2021, Albi. Stage vidéo jeunes « visite virtuelle de l’expo FICUS » 2021-06-12 10:00:00 – 2021-06-12 15:30:00 MJC Albi 13 rue de la République

Albi 81000 Albi Tarn EUR Derrière (ou devant !) la caméra, une création collective pour proposer une visite virtuelle de la nouvelle expo du centre d’art le Lait. animation@mjcalbi.fr +33 7 67 54 77 60 https://www.mjcalbi.fr/ Derrière (ou devant !) la caméra, une création collective pour proposer une visite virtuelle de la nouvelle expo du centre d’art le Lait.

