Stage vidéo Filmer la danse pour les 15 – 18 ans. Association Images et Mots Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 15 ans. Jusqu’à 18 ans. payant

De la conception au tournage à la projection : les stages Filmer & Monter d’Images & Mots offrent une approche complète de la réalisation en vidéo.

FILMER LA CRÉATION #4

FILMER LA DANSE #2

Avec Simon Peretti (danse classique et contemporaine)

Programme

Dans ce stage, on réalisera plusieurs courts-métrages dédiés à la danse et sa captation.

Sur une musique électronique originale créée pour ce projet, Simon Peretti évoluera dans l’espace urbain sous la direction des stagiaires, tour à tour metteurs en scène, cadreurs, scriptes, sondiers. Ils apprendront à filmer le mouvement en utilisant les cadres fixes au pied et la caméra épaule. Ils exploreront et utiliseront leur environnement : escaliers, bancs, chemins et travées, qui deviendront autant de scènes pour la danse.

La bande-son sera composée de la musique originale, mais aussi d’une bande sonore additionnelle créée à partir d’enregistrements divers : voix, sons du réel, interview de Simon menée par le groupe.

A partir de cette matière images-musique-sons, on pourra monter jusqu’à trois versions – chacun pouvant ainsi explorer ses idées, dans un large éventail de possibles allant du clip au documentaire.

Les stagiaires sont encadrés à chaque étape, pour retenir les bases essentielles du découpage, de la captation et du montage.

Selon leur niveau, ils pourront néanmoins profiter d’une certaine autonomie, et apporter leur propre matériel s’ils le souhaitent.

Le matériel : Reflex Canon 5DMIV, Reflex Canon 6D, objectifs Canon et Sigma Art, Zoom (enregistreur sonore numérique), stations de montage Apple + Final Cut Pro X.

Le planning du 30 octobre au 3 novembre – 15 – 18 ans

Lundi : 10h30-16h30 : Découverte du sujet, analyse de séquences dansée en vidéo et au cinéma, prise en main du matériel, exercices de prise de vues.

Mardi 14h-18h : Repérages, choix des angles et lieux, écriture des séquences sous forme d’un découpage

Mercredi 11h-18h : Tournage au 104 : tourner avec un Reflex Canon 5DMIV ; découper l’espace et le mouvement, préparer ses raccords, diriger un sujet, utiliser la lumière ambiante et les décors naturels, jouer avec le point de netteté, mener et filmer une interview.

Jeudi 10h-17: Dérushage, choix des plans, montage (seul ou en binôme).

Vendredi 10h-17h : Montage suite et fin. Projection des trois films réalisés.

Association Images et Mots 7 rue Fabre d’Eglantine, 75012 75020 Paris

Contact : https://www.imagesetmots.co/stage-vidéo-ados-paris-fais-ton-cinema https://images-mots.assoconnect.com/collect/description/313941-d-s-inscrire-aux-ateliers-ponctuels-d-i-m

