(Stage vidéo) « Filmer la danse » Association Images et Mots Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

mercredi

de 14h00 à 16h00

mardi

de 12h00 à 18h30

lundi

de 10h30 à 16h30

.Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans. payant

De la conception au tournage à la projection : les stages Filmer & Monter d’Images & Mots offrent une approche complète de la réalisation en vidéo.

FILMER LA CRÉATION #5

FILMER LA DANSE #3

Avec la danseuse Claire Olier

Programme

Dans ce stage, on réalisera plusieurs courts-métrages dédiés à la danse et sa captation.

Dans la ruche bouillonnante du centre culturel Le Cent-Quatre (rue Curial 75019), où l’espace se prête particulièrement à la mise en scène, nous filmerons la comédienne et danseuse Claire Olier, sur une musique originale créée pour ce projet.

Guidés par la formatrice, les stagiaires apprendront à diriger et filmer la danseuse en jouant sur les points de vue et les cadres. Suivant leur propre découpage, ils utiliseront l’énergie, la lumière, l’architecture propre aux lieux pour réaliser un clip à mi-chemin entre fiction et documentaire, qui se terminera par l’interview de Claire Olier.

Accompagnés pas à pas, les stagiaires réaliseront leur propre version du clip (seuls ou en binômes), en cherchant une harmonie entre la musique et l’image (tonalité, énergie, rythme). Toutes les versions du film seront présentées à leurs invités à la fin du stage.

Les débutants sont bienvenus ! Les stagiaires déjà aguerris sont davantage laissés libres, et chacun peut avancer selon son niveau.

À l’issue du stage, les vidéastes en herbe auront découvert :

– comment préparer un découpage et bien raccorder les plans entre eux

– comment diriger une danseuse dans l’espace

– comment choisir et construire un cadre selon l’espace et la lumière

– comment préparer et mener une interview

– comment filmer facilement avec un appareil Reflex

– comment monter en autonomie un court-métrage sur le logiciel Final Cut Pro X.

Le matériel : Reflex Canon 5DMIV, Reflex Canon 6D, objectifs Canon et Sigma Art, Zoom (enregistreur sonore numérique), stations de montage Apple + Final Cut Pro X

Le planning du 8 au 12 avril 2024 – 12 – 17 ans

Lundi : 10h30-16h30

Préparation du tournage, prise en main du matériel, exercices de prise de vues

Mardi 12h-18h30

Repérages au Cent-Quatre, préparation des découpages, et tournage dès 15h.

Mercredi 14h-16h

Dérushage : on découvre et on nomme tous les plans réalisés, pour préparer les montages.

Jeudi 10h-17: Montage (seul ou en binôme)

Vendredi 10h-17h : Montage suite et fin. 17h30 : présentation des films aux invités des stagiaires.

Association Images et Mots 7 rue Fabre d’Eglantine, 75012 75020

Contact : https://www.imagesetmots.co/stage-vidéo-ados-paris-fais-ton-cinema https://www.imagesetmots.co/stage-vidéo-ados-paris-fais-ton-cinema

