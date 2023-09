Stage vidéo – création d’effets spéciaux CPA La maison des ensembles Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 15h30

.Public adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans. payant

Un stage autour du cinéma et des effets spéciaux !

Un stage autour du cinéma et des effets spéciaux – Pas besoin d’aller à Hollywood pour faire des effets spéciaux, à la Maison des Ensembles on te montre comment faire des effets et des trucages simples aussi vieux que le cinéma.

CPA La maison des ensembles 3,5 rue d’Aligre 75012 Paris

Contact : https://ligueo.ligueparis.org/maison-des-ensembles/activites/stages-vacances

La maison des ensembles