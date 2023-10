Stage vidéo CPA La maison des ensembles Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage vidéo CPA La maison des ensembles Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 18 ans. payant

Stage autour de la création d’un reportage vidéo. L’objectif de ce stage est de réaliser un reportage ! Objectifs :

Prendre en main matériel vidéo

Réaliser des prises de son et de vue

Avoir la capacité de préparer et réaliser une interview Sur 5 jours les participant.es de ce stage réaliseront un

reportage sur le quartier d’Aligre. Avec différentes techniques (interview, micro-trottoir…) ils

donneront leur vision du quartier. CPA La maison des ensembles 3,5 rue d’Aligre 75012 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/maison-des-ensembles/activites/stages-vacances

La maison des ensembles Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu CPA La maison des ensembles Adresse 3,5 rue d'Aligre Ville Paris Departement Paris Lieu Ville CPA La maison des ensembles Paris latitude longitude 48.8482160069273,2.37739197089215

CPA La maison des ensembles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/