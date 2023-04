Stage Vidéo Centre Paris Anim’ Baudricourt Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage Vidéo Centre Paris Anim’ Baudricourt, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans. payant 36 € Stage Vidéo pour les jeunes de 10 à 17 ans. Apprentissage du collectif : stimulation et entraide. Que ce soit dans la théorie ou dans la pratique, les jeunes n’auront pas le temps de s’ennuyer. Spécial Court – métrage, tournage devant et derrière la caméra ! Animé par Kody, (Wishing Light), le stage « Réalisation de court-métrages » permet aux jeunes stagiaires de participer devant et derrière la caméra avec du matériel professionnel sur place. Ce projet vidéo permet de mobiliser vos ados, d’obtenir les connaissances et les savoir-faire. Méthodes, cultures, créativités et techniques sont au programme. Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 Paris Contact : https://ligueo.org 0145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://ligueo.org

