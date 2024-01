Stage vidéo adultes Hiver Espace Jemmapes Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h30 à 20h30

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant

37,50 € les 5 après-midis (+ 5€ en cas de première inscription)

Création, réalisation, édition et montage de vidéo

Apprendre, expérimenter, pratiquer les outils et les modalités de la création filmique, à travers la réalisation de court-métrages de 2-3 minutes : conception des sujets, développent des scénarios, apprentissage du fonctionnement et des réglages des cameras, des microphones et des lumières, tournages et montages. Par une approche à la fois pratique, créative et technique et un travail collectif, en petits groupes et par roulement de postes, les participants au stage pourront expérimenter toutes les étapes de la fabrication d’un film, de l’écriture au visionnage final, s’initier aux notions de base, perfectionner leurs connaissances audiovisuelles.

Equipement : Cameras Sony 4K, objectifs, kit son, kit éclairages, logiciel de post-production image et son.

Animé par GALIMBERTI Marina

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-video-hiver

