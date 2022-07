Stage verticale Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Sarp Partez à l’aventure dans les Pyrénées à l’occasion d’un stage. Au programme : escalade, tir à l’arc, kayak, viaferrata et cirque ! Le stage s’adresse aux enfants de 6 – 10 ans.

Tarif : 140€. Inscription obligatoire sur www.helenediard.fr.

Lieu défini en fonction des conditions météorologiques. Prendre contact directement avec les accompagnateurs. cascarr-escalade@wanadoo.fr +33 6 83 00 69 00 Sarp

