Stage “Vers un équilibre cognitif, émotionnel et moteur” MAUBOURGUET Maubourguet, jeudi 5 décembre 2024.

Stage “Vers un équilibre cognitif, émotionnel et moteur”

Les réflexes primitifs, tels ceux testés en maternité (MORO, Babinski, Grasping etc.), émergent souvent in utero, s’exercent durant plusieurs mois puis s’intègrent pour laisser place à de nouveaux comportements.

Ce mécanisme démontre que le système nerveux central de l’individu arrive à maturation et permet à ce dernier d’être dans l’acte volontaire et non dans l’acte réflexe .

En cas de situations stressantes, le système archaïque de l’individu émerge de nouveau afin d’assurer sa survie puis disparaît quand le calme revient (Ex Moro et Grasping s’activent si nous tombons et que nous devons nous rattraper).

Les réflexes archaïques forment ainsi la base de notre développement sensori-moteur.

Toutefois, selon certaines situations (Grossesse difficile, Naissance éprouvante, Séparation, Surcharge Mentale, Chocs, Difficultés scolaires, sociales, familiales,…), l’individu peut vivre , guidé par son système de réflexes archaïques, créant des comportements non gérés et, entraînent des difficultés dans

– Les apprentissages Concentration, Attention, Mémorisation, Lecture, Écriture, Numération, Orientation (troubles DYS),

– La gestion des émotions Peurs, Phobies, Stress, Addictions, Compulsions, Agitations, Hyperactivité, Troubles psycho-affectifs,

– Le physique Douleurs posturales récidivantes, Enurésie, Troubles de la Motricité…

Dans le cas des déficiences mentales et/ou motrices, relevant d’un problème dans le développement de l’individu, ces réflexes primitifs peuvent se mettre à dysfonctionner de différentes manières

 Ils peuvent devenir hyperactifs, hypo-actifs ou en cas de lésions cérébrale être a-réflexifs (ne pas émerger)

 Que le réflexe devienne hypo ou hyperactif, il va être persistant au lieu de s’inhiber et empêcher la bonne mise en place de compétences au niveau corporel, émotionnel, relationnel ou encore cognitif.

Quand les réflexes archaïques sont présents,

Il est souvent dit de l’individu,

C’est plus fort que lui …”

TARIFS

400 euros par session. Versement de 20 % d’arrhes à l’inscription.

Paiement par chèque ou virement bancaire. Pas d’espèces acceptées.

Formalités d’inscription avec le bulletin d’inscription. Inscription avant le 6 novembre.

IMPORTANT Matériel à apporter

De quoi écrire et des vêtements amples.

Tapis, zafu ou autre coussin. Grande écharpe type portage OU paréo. Eau.

400 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-05 09:00:00

fin : 2024-12-08 17:00:00

MAUBOURGUET L’ETNA

Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie pauline.bereciartua@gmail.com

L'événement Stage "Vers un équilibre cognitif, émotionnel et moteur" Maubourguet a été mis à jour le 2024-10-07

