STAGE VERRE FILÉ / février 2024 Paris-Ateliers Couronnes Paris, 20 février 2024, Paris.

Du mardi 20 février 2024 au samedi 24 février 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

520 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Stage de Verre filé en collaboration avec l’Institut du Monde Arabe

Stage tous niveaux, adultes et adolescents à partir de 16 ans.

Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut du Monde Arabe, et de son exposition Parfums d’Orient, Paris Ateliers vous offre l’opportunité de voyager à travers à la découverte de ces parfums et de vous essayer à la technique du verre filé, et pourquoi pas de créer votre propre flacon de parfum.

Ce stage encadré par Camille TAUZIA, verrier, spécialiste de la verrerie de laboratoire, vous permettra de créer perles, flacons et bouchons en verre filé.

L’apprentissage de la technique du filage au chalumeau comme le travail des verres sodo-calciques et borosilicatés, permet la création de petits objets, par le façonnage du verre en perles filées ou sculptées. Chacun apprendra à se servir d’un chalumeau, à pratiquer les gestes de base de la chauffe, à appréhender les associations de couleurs, à souffler à la bouche afin de façonner de petits flacons de parfum.

Programme :

Mardi 20 février, matin :

-Visite de l’exposition Parfums d’Orient et médiation à l’Institut du Monde Arabe

Du mardi après-midi au samedi :

– Apprentissage du filage de perles, bouchons, flacons, au chalumeau (longues, carrées, plates, coniques, etc.)

– Apprentissage du décor sur perles, bouchons, flacons.

– Réalisation d’un collier, de boucles d’oreilles, ou d’un flacon personnalisé.

Tarif : 520 € (les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Dates : du 20 au 24 février 2024

Horaires : de 10h à 17h (le stage se termine à 16h00 le dernier jour), avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Intervenante : Camille Tauzia

Nombre de places : 6 inscrits

Informations et inscriptions au 01 44 61 87 80 ou par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org

Paris-Ateliers Couronnes 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-verre-file-3/Stages +33144618780 public@paris-ateliers.org https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.facebook.com/AssociationParisAteliers https://www.paris-ateliers.org/nos-ateliers/ateliers-a-l-annee/metiers-d-art/stage-verre-file-3/Stages

Paris-Ateliers