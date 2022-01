[Stage Verger] La taille des arbres fruitiers Saint-Brisson, 5 mars 2022, Saint-Brisson.

[Stage Verger] La taille des arbres fruitiers Maison du Parc Les petites fourches Saint-Brisson

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05 18:00:00 Maison du Parc Les petites fourches

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson

[Stage Verger] La taille des arbres fruitiers

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

CONTENU DU STAGE :

Stage pratique pour apprendre la taille des arbres fruitiers dans son verger : comprendre la physiologie de l’arbre et son fonctionnement, observer son port et son développement pour savoir comment et où intervenir.

Les gestes utiles pour savoir manier son sécateur, ou ne pas le manier par les principes de non taille : des approches au cas par cas pour avoir une belle fructification.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

De 10h00 à 18h00, prévoir son panier repas.

ÉQUIPEMENT :

Prévoir sécateur et une paire de gant

Port du masque et respect des règles sanitaires en vigueur obligatoires

TARIF : 5€ par personne en espèce ou en chèque (ordre Croqueurs de pommes)

[Stage Verger] La taille des arbres fruitiers

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

CONTENU DU STAGE :

Stage pratique pour apprendre la taille des arbres fruitiers dans son verger : comprendre la physiologie de l’arbre et son fonctionnement, observer son port et son développement pour savoir comment et où intervenir.

Les gestes utiles pour savoir manier son sécateur, ou ne pas le manier par les principes de non taille : des approches au cas par cas pour avoir une belle fructification.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

De 10h00 à 18h00, prévoir son panier repas.

ÉQUIPEMENT :

Prévoir sécateur et une paire de gant

Port du masque et respect des règles sanitaires en vigueur obligatoires

TARIF : 5€ par personne en espèce ou en chèque (ordre Croqueurs de pommes)

Maison du Parc Les petites fourches Saint-Brisson

dernière mise à jour : 2022-01-21 par