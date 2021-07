Saint-Brisson Saint-Brisson 58230, Saint-Brisson [Stage Verger] La greffe Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: 58230

Saint-Brisson

[Stage Verger] La greffe Saint-Brisson, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Saint-Brisson.
Maison du Parc Les petites fourches

Saint-Brisson 58230 EUR 5

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT CONTENU DU STAGE :

Journée pratique pour apprendre à multiplier les variétés de fruits intéressantes au verger.

Pourquoi greffer, quelles variétés greffer, et avec quelles techniques ?

Après des essais en salle, des interventions se feront au verger pour greffer des pommiers et poiriers. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE :

De 10h00 à 17h00, prévoir son panier repas. ÉQUIPEMENT :

Prévoir ses outils de greffe et une paire de gant

Port du masque et respect des règles sanitaires en vigueur obligatoires TARIF : 5€ par personne en espèce ou en chèque (ordre Croqueurs de pommes) [Stage Verger] La greffe

