STAGE – VERANO FLAMENCO Sète, 8 juillet 2022

STAGE – VERANO FLAMENCO

La Passerelle

503 boulevard Pierre Mendès France Sète Hérault OT SETE

2022-07-08 – 2022-07-10

Sète

Hérault

Sète

La Compagnie Miracielo en partenariat avec l’association Flamenco Puro, propose pour 11ème année consécutive, son événement Verano Flamenco.

Au programme de ce week-end d’immersion dans l’univers de l’art flamenco :

Rencontres artistiques, ateliers de DANSE flamenco et danse flamindi (flamenco fusion pieds nus), ateliers de GUITARE flamenco, Movimiento Flamenco Auténtico : Laboratoire de création et mise en pratique collective, un atelier d’immersion dans la RYTHMIQUE flamenco dirigé spécialement aux danseurs amateurs ou professionnels, venant des autres pratiques, aux musiciens, chanteurs et percussionnistes.

Ces ateliers sont ouverts à TOUT PUBLIC et se dérouleront :

– du 8 au 10 juillet 2022 face à l’étang de Thau, dans un magnifique espace de création artistique à Sète.

– du 16 au 17 juillet, dans notre bel et lumineux espace danse de la MPT Frédéric Chopin à Montpellier.

Nos artistes intervenants : Tatiana Ganoza à la danse et Pierre Louyriac à la guitare

Verano Flamenco est une célébration de la culture flamenco où le public a l’opportunité de découvrir, apprendre, pratiquer, approfondir des connaissances et tout simplement vivre et apprécier l’art flamenco de la main des artistes de la Compagnie Miracielo dans une ambiance joyeuse de convivialité et partage.

+ d’informations : 06 40 17 44 35

Stages dirigés par la danseuse Tatiana Ganoza, le guitariste Pierre Louyriac et les musiciens de la Cie Miracielo

Adresse : La Passerelle des arts, 503 boulevard Pierre Mendés France, 34200 Sète



Prochaines dates d’événements : Performance Danse et Guitare à Sète dimanche 11 septembre 2022 >> https://www.miracielo.org/#agenda

Pour avoir plus d’info merci de nous contacter au +33 6 40 17 44 35 :: Association Flamenco Puro

Renseignements : 06 40 17 44 35 www.miracielo.org

+33 6 40 17 44 35

