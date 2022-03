STAGE VEGETAL GOURMAND Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Maurice-Navacelles

STAGE VEGETAL GOURMAND Saint-Maurice-Navacelles, 24 avril 2022, Saint-Maurice-Navacelles. STAGE VEGETAL GOURMAND Saint-Maurice-Navacelles

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 17:00:00

Saint-Maurice-Navacelles Hérault Saint-Maurice-Navacelles EUR 75 75 Vous avez envie d’un moment en pleine nature ?

je vous propose une journée de stage sur le Larzac Méridional à la découverte des bienfaits des plantes sauvages.

balade végétale le matin, atelier de création de produits naturels à base de plantes l’après-midi et vous repartez avec vos confections. Vous avez envie d’un moment en pleine nature ?

je vous propose une journée de stage sur le Larzac méridional à la découverte des bienfaits des plantes sauvages.

balade végétale le matin, atelier de création de produits naturels à base de plantes l’après-midi et vous repartez avec vos confections. magaliefeuillas@gmail.com +33 6 38 59 80 63 https://www.magalie-cueilleuse-conteuse.com/ Vous avez envie d’un moment en pleine nature ?

je vous propose une journée de stage sur le Larzac Méridional à la découverte des bienfaits des plantes sauvages.

balade végétale le matin, atelier de création de produits naturels à base de plantes l’après-midi et vous repartez avec vos confections. Magalie Feuillas

Saint-Maurice-Navacelles

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Maurice-Navacelles Autres Lieu Saint-Maurice-Navacelles Adresse Ville Saint-Maurice-Navacelles lieuville Saint-Maurice-Navacelles Departement Hérault

Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-navacelles/

STAGE VEGETAL GOURMAND Saint-Maurice-Navacelles 2022-04-24 was last modified: by STAGE VEGETAL GOURMAND Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles 24 avril 2022 Hérault Saint-Maurice-Navacelles

Saint-Maurice-Navacelles Hérault