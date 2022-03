Stage vannerie spiralée Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Stage vannerie spiralée Matour, 21 mai 2022, Matour.

2022-05-21

Stage de découverte d'un type de vannerie permettant d'utiliser de très nombreuses fibres (pailles, herbes, lèche, tissus…) pour réaliser un objet. Pierre Abernot s'est formé à l'école d'osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot et auprès de vanniers. Il s'est installé dans le haut Beaujolais, dans un atelier collectif, à St Mamert : L'atelier du Razay. atelierdurazay@free.fr http://atelierdurazay.over-blog.com/

