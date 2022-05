Stage Vannerie – Panier tronconique

Le temps d'une journée (intensive tout de même car 8 à 9h d'atelier) , accompagnée par Pascale Germain, vous découvrirez la technique du panier tronconique : fond sur croisée rond renforcé par un piétement dit à la bohémienne clôture en zigzag double, bordure à pans coupés avec incorporation d'une anse en bois (noisetier tortueux, bambou, etc.) . Les ateliers sont des journées d'apprentissage, de maîtrise du geste, de concentration, de créativité, d'échange, mais aussi de bons moments de convivialité. Une pose d'une heure à une heure et demi sera faite sur place pour le déjeuner.

