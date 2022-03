Stage “Vannerie de la Préhistoire” pour les adultes et les plus de 14 ans. Parc Asnapio Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

du jeudi 21 avril au vendredi 22 avril à Parc Asnapio

Ce stage abordera la vannerie sur arceaux. Après avoir récolté les matériaux sauvages, les participants prépareront les éclisses, tailleront les arceaux et tisseront un panier avec les outils qui étaient utilisés à la Préhistoire. Par l’association Inspiration sauvage qui a à coeur de promouvoir les savoir-faire ancestraux liés à la Préhistoire. Inscription obligatoire au 03 20 47 21 99. Nombre de places limité. Horaires: 9h30-12h30 et 13h30-16h30. Prévoir le pique nique pour le midi.

40€/ 32€ les 2 jours.

Un stage de 2 jours les 21 et 22 avril 2022 par l’association “Inspiration Sauvage.” Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

