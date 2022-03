Stage “Valeurs et techniques du jardinage agroécologique” Brécy, 28 mars 2022, Brécy.

Stage “Valeurs et techniques du jardinage agroécologique” Brécy

2022-03-28 – 2022-03-29

Brécy Aisne Brécy

100 100 2 jours pour découvrir le jardinage agroécologique de Pierre Rabhi et Terre & Humanisme.

Ensemble, nous sèmerons des graines : légumes, fleurs, humanisme, bienveillance, sobriété heureuse, découverte et préservation du sol, des plantes, des animaux, alimentation saine, autonomie, coopération, souveraineté alimentaire, convivialité… pour de belles récoltes à partager.

Théorie et pratique, en salle, dans le jardin et la nature. Pratique : tri et troc de graines, semis de saison, découverte du sol, balade en forêt et couverture du sol.

Repas partagé le midi sur place et en forêt. 02210 Brécy.

Dates : 28 – 29 mars / 14 – 15 avril.

8 personnes maximum.

Tarif : 100 € les 2 jours.

Organisation et réservation : Catherine Lawnizack – 06 12 91 33 74 – c.lawnizack@free.fr

2 jours pour découvrir le jardinage agroécologique de Pierre Rabhi et Terre & Humanisme.

Ensemble, nous sèmerons des graines : légumes, fleurs, humanisme, bienveillance, sobriété heureuse, découverte et préservation du sol, des plantes, des animaux, alimentation saine, autonomie, coopération, souveraineté alimentaire, convivialité… pour de belles récoltes à partager.

Théorie et pratique, en salle, dans le jardin et la nature. Pratique : tri et troc de graines, semis de saison, découverte du sol, balade en forêt et couverture du sol.

Repas partagé le midi sur place et en forêt. 02210 Brécy.

Dates : 28 – 29 mars / 14 – 15 avril.

8 personnes maximum.

Tarif : 100 € les 2 jours.

Organisation et réservation : Catherine Lawnizack – 06 12 91 33 74 – c.lawnizack@free.fr

espritsnature@free.fr +33 6 12 91 33 74 https://www.espritsnature.net/

2 jours pour découvrir le jardinage agroécologique de Pierre Rabhi et Terre & Humanisme.

Ensemble, nous sèmerons des graines : légumes, fleurs, humanisme, bienveillance, sobriété heureuse, découverte et préservation du sol, des plantes, des animaux, alimentation saine, autonomie, coopération, souveraineté alimentaire, convivialité… pour de belles récoltes à partager.

Théorie et pratique, en salle, dans le jardin et la nature. Pratique : tri et troc de graines, semis de saison, découverte du sol, balade en forêt et couverture du sol.

Repas partagé le midi sur place et en forêt. 02210 Brécy.

Dates : 28 – 29 mars / 14 – 15 avril.

8 personnes maximum.

Tarif : 100 € les 2 jours.

Organisation et réservation : Catherine Lawnizack – 06 12 91 33 74 – c.lawnizack@free.fr

C Lawnizack

Brécy

dernière mise à jour : 2022-03-14 par