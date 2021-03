Lille Bazaar St So Lille Stage vacances – Vers les métiers de l’architecture Bazaar St So Lille Catégorie d’évènement: Lille

Le stage « **Vers les métiers de l’architecture** » est destiné aux jeunes entre 14 et 18 ans intéressés par l’architecture et curieux des métiers qui en découlent. Pendant 5 après-midi, les jeunes feront une immersion à la découverte des différentes facettes du métier. Le programme est riche et ludique avec des temps d’échanges et de réalisations. Autour de la thématique “**Espaces Possibles**” des professionnels architectes présenteront leur manière de pratiquer différemment l’architecture, organiseront des visites de lieux et d’agence. Au cours du stage les jeunes auront le plaisir d’imaginer un projet d’espace partagé, et de se mettre dans la peau d’un architecte. Ce stage sera une opportunité de réaliser, observer, questionner, rencontrer et partager avec les professionnels des métiers de l’architecture, et peut-être ainsi ouvrir des vocations !

150 € la semaine /135 € tarif adhérent

