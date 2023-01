Stage vacances scolaires – Vidéo Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage vacances scolaires – Vidéo Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 20 février 2023, Paris. Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

. payant – 26 ans 2€40 / heure + 26 ans selon QF En partant des idées du groupe, l’atelier explorera toutes les étapes de la réalisation d’un court métrage sur support numérique : écriture du scénario, préparation, tournage, montage, post production. Lors de cet atelier plusieurs petits films seront réalisés qui permettra aux participant-es de s’initier à la pratique vidéo et d’apprendre à réaliser un travail en équipe tout en favorisant l’expression et la créativité. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-video 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/-/modalites/quotient

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage vacances scolaires – Vidéo Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 2023-02-20 was last modified: by Stage vacances scolaires – Vidéo Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 20 février 2023 Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris

Paris Paris