Stage vacances scolaires Poterie Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. payant

– 26 ans 2€50 / heure

+ 26 ans selon QF

L’objectif des ateliers poterie est un apprentissage de cet art en 3 dimensions et de ses spécificités : variations sur le volume (dehors, dedans), apprendre à voir et à rendre (spatialisation), apprendre le vocabulaire basique et formel en rapport avec la technique, pratique des différentes applications (terre lisse, pâte à modeler, terre chamotée, etc).

Lors ce stage vous apprendrez à réaliser de plus petits objets : figurines, pipes, en découvrant les mélanges de terres nécessaires pour fabriquer sa pâte jusqu’au modelage, cuisson en fonction des matériels disponibles dans le centre.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris

Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-poterie +33445884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/

