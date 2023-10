Stage vacances scolaires Modelage Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage vacances scolaires Modelage Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. payant – 26 ans 2€50 /heure + 26 ans selon QF Les techniques du modelage sont abordées progressivement, des règles de base aux techniques plus avancées. Atelier ludique Les techniques du modelage sont abordées progrès dans le respect de la personne et de la créativité de chacun. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-modelage +33145884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/-/modalites/quotient

Atelier de modelage Sur les traces d'Ulysse

