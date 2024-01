stage vacances scolaires « L’art de parler » Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans. payant

– 26 ans 2€/50

S’amuser à trouver son mode d’expression orale en travaillant autour de la pédagogie de la prise de parole, que ce soit en public ou en privé. Trouver son éloquence par le goût des mots et de la langue, et trouver son assurance par le développement d’une conscience de son corps et de sa posture. Jeux de rôles et théâtraux, travaux individuels et collectifs.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris

Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-art-de-parler +33445884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-art-de-parler

