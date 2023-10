Stage vacances scolaires : karaté Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage vacances scolaires : karaté Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 11 ans. payant

Organisée selon la règle japonaise, l’activité est basée sur une discipline de combat traditionnel où sont respectés les rituels avec des apprentissages adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Organisée selon la règle japonaise, l’activité est basée sur une discipline de combat traditionnel où sont respectés les rituels avec des apprentissages adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Le karaté est une discipline dont les techniques visent à attaquer, ou à se défendre au moyen des différentes parties du corps. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-karate +33145884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/

