stage vacances scolaires Danse rythmique Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. payant -26 ans 2,50/heure +26 ans selon QF La danse rythmique est un éveil à la danse constituant un enseignement parfaitement adapté à l’enfant, à ses aptitudes physiques pour un développement harmonieux de son corps. Elle permet d’acquérir progressivement souplesse, sens du déplacement, de l’écoute musicale et du rythme. Beaucoup de vie, de dynamisme, de gaieté et d’entrain caractérisent ces cours. Il s’agit d’un apprentissage des techniques de base, des premiers pas de danse sous une forme ludique. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-danse-rythmique +33145884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/-/modalites/quotient

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers
Adresse 1 rue Gouthière
Ville Paris

