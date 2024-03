Stage vacances scolaires Couture Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans. payant

– 26 ans 2€50/heure

+ 26 ans selon QF

Découvrir la couture à la main et sur machine

à coudre, agrandir, rétrécir, changer de volumes. Apprendre à utiliser des matériaux pour customiser : peinture textile, transfert photo, application de décoration.

Apprentissage des patrons, de la découpe de tissu, de la création de modèles et de la couture. Stylisme, modélisme et customisation de vêtements, création et réalisation technique d’un

modèle autour d’un thème choisi, apprendre à dessiner une silhouette de mode, à

réaliser un modèle de patronage, découvrir la couture à la main et sur machine.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013

Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-couture +33445884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/

Ville de Paris