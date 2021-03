Paris Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Stage vacances scolaires Avril2021 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage vacances scolaires Avril2021 Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 26 avril 2021-26 avril 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 26 au 30 avril 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 16h

payant

Stage Théâtre et Arts plastiques Enfants de 5 à 11 ans Initiation au théâtre ,lecture et réécriture de contes fabrication de masques et d’accessoires. Animations -> Stage Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière Paris 75013

7 : Maison Blanche (573m) 7 : Porte d’Italie (698m) 184 : Poterne des Peupliers T 3 Poterne des peupliers

Contact :Ligue de l’enseignement https://ligueo.ligueparis.org 0145884668 capoternedespeupliers@ligueparis.org Animations -> Stage Enfants

Date complète :

2021-04-26T10:00:00+02:00_2021-04-26T16:00:00+02:00;2021-04-27T10:00:00+02:00_2021-04-27T16:00:00+02:00;2021-04-28T10:00:00+02:00_2021-04-28T16:00:00+02:00;2021-04-29T10:00:00+02:00_2021-04-29T16:00:00+02:00;2021-04-30T10:00:00+02:00_2021-04-30T16:00:00+02:00

.

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris