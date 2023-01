Stage vacances scolaires anglais Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage vacances scolaires anglais Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers, 27 février 2023, Paris. Du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

. payant – 26 ans 2€40 / heure + 26 ans selon QF Apprentissage de la langue via des méthodes adaptées pour tous les publics, tous les niveaux et toutes les tranches d’âges. Cet atelier d’anglais niveau collège assure pour chaque élève une prise en compte des ses besoins et ses capacités. Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-anglais 01 45 88 46 68 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/-/modalites/quotient

anglais anglais

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Adresse 1 rue Gouthière Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage vacances scolaires anglais Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 2023-02-27 was last modified: by Stage vacances scolaires anglais Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers 27 février 2023 Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers Paris Paris

Paris Paris