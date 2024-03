Stage vacances scolaires Afrobeat Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

.Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans. payant

– 26 ans 2€50 / heure

+ 26 ans selon QF

Dans cet atelier Afrobeat on travaille son attitude, son flow et ses déhanchés. Le but de ce cours ? découvrir tout en s’amusant des styles de danses différents et lâcher prise!

Vous aimez la musique africaine et sa culture ? L’Afrobeats est un mix de nombreux danses : Dancehall,Kuduro, Afro-House, coupédécalé, Ndombolo…

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013

Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-afrobeat +33445884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/

Stocklib