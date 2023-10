Stage vacances scolaire : éveil danse Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage vacances scolaire : éveil danse Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 23 octobre 2023, Paris. Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

.Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. payant – 26 ans 2€50 / heure + 26 ans selon QF Nous proposons aux enfants une initiation aux techniques de base de la danse classique et contemporaine mais surtout un espace de découvertes motrices d’explorations créatives . Satisfaire leur besoin inépuisable de jouer, se mouvoir, s’exprimer en groupe . Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/activites/stages-vacances/stage-modelage +33145884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa13/-/modalites/quotient

Centre Paris Anim' Poterne des Peupliers
Adresse 1 rue Gouthière
Ville Paris

