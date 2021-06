Stage vacances : Robot Run (Course voiture) Ecole Algora, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Albi.

Stage vacances : Robot Run (Course voiture)

du jeudi 22 juillet au samedi 24 juillet à Ecole Algora

Ce cursus vacances de l’école Algora est destiné aux 9-14 ans. Il s’agit d’une activité périscolaire qui occupera de manière ludique et pédagogique l’enfant pendant 3 demi-journées. Il apprendra à construire et programmer une voiture autonome avec un robot programmable. Différentes compétences sont alors mobilisées : logique, raisonnement mais aussi imagination et créativité. Les enfants disposent d’argile de couleur pour créer un circuit de course pour leur voiture autonome. De nombreux montages sont inclus dans le livret Algora pour personnaliser leur robot pédagogique. A la fin du stage, ils pourront entrer en compétition tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. **Structure du stage de programmation Robot Run :** * Ce cursus se déroule sur 3 demi-journées de cours. Elles se décomposent de la manière suivante : * La première demi-journée est consacrée à la construction du robot pédagogique, * la deuxième demi-journée se concentre sur la programmation de la voiture autonome et sa personnalisation, * la troisième demi-journée est un temps de créativité et de compétition. Les enfants construisent le circuit et organisent. **Les points forts de la Robot Run :** * Démystifier les voitures autonomes et leur fonctionnement. * Mobilisation de compétences créatives avec la personnalisation du robot pédagogique et la construction de son environnement. * Un stage de programmation qui réunit un groupe d’ami autour d’une activité ludique et pédagogique. * Il s’agit d’une compétition durant laquelle les enfants pourront défier leurs amis. Infos Pratiques : Prix : 195€. Du 22 au 24 juillet de 14h à 18h. Lien [inscription ici.](https://www.algora-albi.fr/produit/9-14-ans-stage-vacances-robot-run-course-voiture/?fbclid=IwAR0-vJTO7jn7DiDOk87u1GnVLwKPwZ3bF6DhAZQ9QFYm8hYkUSamwYAcHcM)

Un stage organisé par l’école Algora Albi

Ecole Algora 1 rue Louis Vicat, 81000 Albi Tarn



2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T18:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:00:00