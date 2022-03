Stage Vacances ré’créatives : P’tites bêtes qui nagent Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Stage Vacances ré’créatives : P’tites bêtes qui nagent Hendaye, 11 août 2022, Hendaye. Stage Vacances ré’créatives : P’tites bêtes qui nagent Route de la Corniche Nekatoenea – Domaine d’Abbadia Hendaye

2022-08-11 – 2022-08-11 Route de la Corniche Nekatoenea – Domaine d’Abbadia

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Venez découvrir la microfaune aquatique du domaine d’Abbadia et de la corniche basque. Au cours de ce stage, en compagnie des chargés de mission du CPIE, chaque enfant découvrira la petite faune aquatique qui peuple le bord de mer, les ruisseaux et petits points d’eau de nos sites naturels. Lors d’ateliers scientifiques de terrain, les enfants apprendront différentes techniques d’inventaires (prélèvements, observation, inventaire sous binoculaire). Une approche ludique permettra aux enfants de se familiariser avec la microfaune des cours d’eau. Prévoir pique-nique, chaussures de marche et habits pouvant être salis.

Tout public. Inscriptions obligatoires. Venez découvrir la microfaune aquatique du domaine d’Abbadia et de la corniche basque. Au cours de ce stage, en compagnie des chargés de mission du CPIE, chaque enfant découvrira la petite faune aquatique qui peuple le bord de mer, les ruisseaux et petits points d’eau de nos sites naturels. Lors d’ateliers scientifiques de terrain, les enfants apprendront différentes techniques d’inventaires (prélèvements, observation, inventaire sous binoculaire). Une approche ludique permettra aux enfants de se familiariser avec la microfaune des cours d’eau. Prévoir pique-nique, chaussures de marche et habits pouvant être salis.

Tout public. Inscriptions obligatoires. +33 5 59 74 16 18 Venez découvrir la microfaune aquatique du domaine d’Abbadia et de la corniche basque. Au cours de ce stage, en compagnie des chargés de mission du CPIE, chaque enfant découvrira la petite faune aquatique qui peuple le bord de mer, les ruisseaux et petits points d’eau de nos sites naturels. Lors d’ateliers scientifiques de terrain, les enfants apprendront différentes techniques d’inventaires (prélèvements, observation, inventaire sous binoculaire). Une approche ludique permettra aux enfants de se familiariser avec la microfaune des cours d’eau. Prévoir pique-nique, chaussures de marche et habits pouvant être salis.

Tout public. Inscriptions obligatoires. CPIE Littoral Basque

Route de la Corniche Nekatoenea – Domaine d’Abbadia Hendaye

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Route de la Corniche Nekatoenea - Domaine d'Abbadia Ville Hendaye lieuville Route de la Corniche Nekatoenea - Domaine d'Abbadia Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

Stage Vacances ré’créatives : P’tites bêtes qui nagent Hendaye 2022-08-11 was last modified: by Stage Vacances ré’créatives : P’tites bêtes qui nagent Hendaye Hendaye 11 août 2022 Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques