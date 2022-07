Stage Vacances ré’créatives : Ma lecture de paysage en diorama

Stage Vacances ré’créatives : Ma lecture de paysage en diorama, 26 août 2022, . Stage Vacances ré’créatives : Ma lecture de paysage en diorama



2022-08-26 – 2022-08-27 Les dioramas sont des représentations « en profondeur » d'un paysage à une échelle réduite. Il s'agit de décomposer le paysage en plans successifs qui seront fabriqués séparément et disposés ensuite les uns derrière les autres. Le but du diorama est de donner au spectateur une illusion de perspective vers le lointain. Les enfants découvriront les différents paysages littoraux observables depuis le domaine d'Abbadia et la Corniche basque. Ils apprendront à lire et à décrire un paysage. Puis, ils fabriqueront un diorama en utilisant la technique du collage et du dessin. Inscriptions obligatoires, nombre de places limité

