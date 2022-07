Stage Vacances ré’créatives : exploration de la Corniche avec nuit en bivouac Hendaye, 23 août 2022, Hendaye.

Stage Vacances ré’créatives : exploration de la Corniche avec nuit en bivouac

2022-08-23 – 2022-08-24

Entre océan, Rhune, Jaizkibel et Aiako Harriak, venez découvrir les richesses naturelles et patrimoniales de la corniche basque.

Prairies, landes, forêts, pâturages agricoles sont autant de milieux naturels à explorer.

La biodiversité faune et flore de cet espace naturel sera une découverte pour toutes et tous.

Durant deux jours et une nuit, nous apprendrons à connaître et à vivre enharmonie avec la nature.

De plus les jeunes découvriront et goûteront les produits BIO issus des producteurs de la corniche et pratiqueront des ateliers nature.

Inscriptions obligatoires.

+33 5 59 74 16 18

CPIE Littoral Basque

