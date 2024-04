Stage Vacances ré’créatives 8/12 ans, le monde marin en terre cuite Route de la Corniche Hendaye, jeudi 22 août 2024.

Stage Vacances ré’créatives 8/12 ans, le monde marin en terre cuite Route de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Sur inscription obligatoire.

Ces stages sont basés sur des découvertes scientifiques et des pratiques culturelles et artistiques.

Ils permettent aux jeunes du territoire de se sensibiliser à l’environnement et de passer à l’action concrète!

Ce troisième stage 2024 « art et science » de deux jours s’intéresse à la biodiversité du domaine d’Abbadia et de la Corniche basque.

Accompagnés de nos chargés de mission, les enfants partiront à la recherche des espèces marines qui se cachent dans les rochers à marée basse.

A partir des formes, textures et couleurs observées sur l’estran, ils pourront imaginer et créer leur propre microcosme mi- végétal / mi- animal marin, avec l’aide de la plasticienne céramiste Eliane Monninet en s’inspirant de sa discipline: mini-œuvres en modelage 3D, peinture et cuisson céramique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 09:30:00

fin : 2024-08-22 16:30:00

Route de la Corniche Nekatoenea Domaine d’Abbadia

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

