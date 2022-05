Stage vacances multi-activités : L’attention ça s’apprend ! Idron, 7 juillet 2022, Idron.

Stage vacances multi-activités : L’attention ça s’apprend ! A un moment pour soi 1 allée Henri de Navarre Idron

2022-07-07 – 2022-07-07 A un moment pour soi 1 allée Henri de Navarre

Idron Pyrénées-Atlantiques Idron

EUR 60 Des activités pour muscler ton attention ! nPratiques corporelles, jeux avec la respiration, expérimentation des sens et couture créative. 2 modules de 2 ateliers : Attention et corps / Sens et émotions nBONUS : tu repars avec ton objet couture réalisé en feutrine naturelle au bout de 2 séances (Goûter compris.) nActivités 7-10 ans. Module 1 : Jeudi 07 & Vendredi 08 juillet / lundi 22 & Mardi 23 août nModule 2 : Lundi 11 & Mardi 12 juillet / Jeudi 25 & Vendredi 26 août

+33 6 82 64 61 62

patty creation

A un moment pour soi 1 allée Henri de Navarre Idron

