Stage vacances enfants à la MEP – S’encabaner ! Maison Européenne de la Photographie Paris, 1 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 01 novembre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

vendredi

de 13h00 à 16h00

mercredi, jeudi

de 10h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans. payant

Durée du stage : 15h

Enfants 6-11 ans

Nombre de participants : 10 maximum

Tarif : 114€

Réservation obligatoire.

Du 1er au 3 novembre 2023, le stage avec l’artiste photographe Alexandra Serrano propose aux enfants de 6 à 11 ans de créer leur cabane et d’aborder les notions d’architecture, d’espace et d’intimité pour mieux se questionner sur nos manières d’habiter.

Cet atelier invite les enfants à faire l’expérience de la cabane, de sa conception à sa représentation. À la fois abri, cachette, cahute ou tanière, la cabane est considérée dès l’Antiquité comme étant le premier modèle architectural, aux origines de la civilisation. Qu’elle soit conçue pour le corps ou pour l’esprit, la cabane prend des formes multiples en se jouant des règles traditionnelles de l’architecture.

Lors des diverses étapes de prises de vue, de manipulation et de tirage cyanotype, les enfants puiseront dans le réel : fragments architecturaux, mobiliers, textures et végétations. Ils et elles utiliseront cette collecte de matières premières comme modules de construction et de composition pour la réalisation de leur cabane imaginaire dont le résultat final sera le reflet de la personnalité et de la sensibilité de chacun·e.

Alexandra Serrano est photographe plasticienne. Elle est diplômée d’un Master en Photographie obtenu à Londres, à l’université de Westminster, ainsi que d’un Master en Esthétique et Histoire des Arts Plastiques de l’université de Paris 8. Sa pratique repose essentiellement sur des procédés photographiques argentiques et anténumériques qui interrogent le support et la matière de l’image tout en renouant avec la notion de temps si intrinsèque au médium photographique. À travers son travail, Alexandra interroge la mémoire et l’identité de différents types de territoires dans lesquels la nature occupe une place centrale, collectant objets, récits et traces qui deviendront par la suite la matière première de ses œuvres.

Les actions pédagogiques de la MEP à destination du jeune public bénéficient du soutien de la Fondation d’entreprise Neuflize OBC.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

Contact : +33144787523 reservation@mep-fr.org https://www.mep-fr.org/event/stage-vacances-enfants-sencabaner/

© Alexandra Serrano