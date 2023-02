Stage Vacances d’hiver du CLAJE dans le 12e Centre Paris Anim’ Pina Bausch (ex Montgallet) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Découvrez les stages pour les vacances d’automne du 20 février au 3 mars dans les CPA gérés par le CLAJE. Une programmation diverse pour les petits et grands sur les deux semaines de vacances . La programmation des stages pour les vacances d’hiver est disponible ! Venez vous inscrire. Pour ces vacances de février, vos CPA vous proposent une large sélection d’activité pour les petits et les grands. A noter que le CPA Musidora met l’accent sur la mise en forme avec une sélection de stages gratuits dont un à destination des seniors. Le CPA Annie Fratellini mise sur la convivialité avec des animations de carnaval et une sortie famille au théâtre de la Villette pour découvrir la pièce » Moi, C’est Talia ». Attention, le centre Annie Fratellini sera fermé pour travaux et les stages seront reportés au CPA Musidora. Le CPA Pina Bausch propose des stages de Taekwondo, théâtre, arabe littéraire et d’ initiation au pilotage de drones. Le CPA Bessie Smith offre la possibilité aux enfants de créer leur premier podcast ou de progresser dans l’art du Pixel Art et des Mangas. La programmation n’oublie pas les plus petits avec : Ludo philo, contes et danse, cirque, carnaval des animaux… Centre Paris Anim’ Pina Bausch (ex Montgallet) 4, passage Stinville 75012 Paris Contact : https://claje.asso.fr/stages-vacances-dhiver-2/ https://claje.asso.fr/stages-vacances-dhiver-2/

