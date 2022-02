Stage vacances d’hiver du 21 février au 4 mars 2022 Centre Paris Anim’ Arras Paris Catégories d’évènement: île de France

Stage vacances d'hiver du 21 février au 4 mars 2022 Centre Paris Anim' Arras, 21 février 2022, Paris. Du lundi 21 février 2022 au vendredi 04 mars 2022

payant

21 au 25 février : Eveil Théâtre 4-6 ans 10:00 11:00 Eveil Arts Plastiques 4-6 ans 11:00 12:00 Anglais jeux activités 4-6 ans 10:00 11:00 Anglais rem à niveau 9-13 ans 11:00 12:00 Architecture-Maquette 7-10 ans 14:00 16:00 Théâtre Impro 7-10 ans 15:00 16:30 Capoiera 6-12 ans 14:00 15:30 Fab de Marionnettes 8-13 ans 10:30 12:30 Théâtre Impro 8-13 ans 10:30 12:00 28 février au 4 mars : BD 7-10 ans 10:30 12:00 Eveil Arts-plastiques 4-6 ans 11:30 12:30 Eveil Théâtre 4-6 ans 10:30 11:30 Anglais jeux activités 4-6 ans 10:30 11:30 Anglais remise à niveau 9-13ans 11:30 12:30 Zumba Kids 8-13 ans 17:00 18:00 Théâtre Impro 8-13 ans 14:30 16:30 Architecture-Maquette 7-10 ans 14:30 16:30 HIP-HOP AEJ ados (4 jours) 18:30 20:00 Magie 7-10 ans 10:30 12:00 Architecture-Maquette 7-10 ans 14:30 16:30 HIP-HOP AEJ ados (4 jours) 18:30 20:00 Magie 7-10 ans 10:30 12:00 Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine Paris 75005 Contact : 0144320350 caarras@actisce.org Date complète : arras

